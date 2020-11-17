Обама рассказал, чего не хватает России для статуса "супердержавы"

На полки книжных магазинов 17 ноября поступил новый хит: книга Барака Обамы под названием "Земля обетованная" (A Promised Land). Помимо прочего, в ней содержится универсальный рецепт "становления сверхдержавой": Обама рассказывает, чего же не хватает для его реализации России.

По мнению Обамы, Россия пока не может считаться "супердержавой", потому что у неё слишком мало военных баз, как на своей территории, так и по всему миру.

"России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединённым Штатам проецировать свою военную мощь во всём мире", — пишет Обама.

Также Обама уверен, что российская экономика слабее не только американской, но и канадской, итальянской и даже бразильской. Это происходит из-за невероятного уровня коррупции и прогрессирующего социального неравенства, указал бывший президент.

По материалам сайта regnum.ru.