Обама не будет работать на Байдена

Ранее Барак Обама выразил уверенность, что следующим президентом США станет Джо Байден.

Однако занять какую-либо должность в его администрации бывший американский лидер отказался. Политик сослался на то, что сейчас он счастливо живёт со своей семьей и не хочет, чтобы его жена испытывала дополнительный стресс.

Обама в своих мемуарах писал, что его супруга Мишель была против его политической карьеры и выдвижения на пост президента, поскольку не любит публичность.