Ранее Барак Обама выразил уверенность, что следующим президентом США станет Джо Байден.
Однако занять какую-либо должность в его администрации бывший американский лидер отказался. Политик сослался на то, что сейчас он счастливо живёт со своей семьей и не хочет, чтобы его жена испытывала дополнительный стресс.
Обама в своих мемуарах писал, что его супруга Мишель была против его политической карьеры и выдвижения на пост президента, поскольку не любит публичность.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.