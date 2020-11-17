Глава Самарской области пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин

Недоволен остался работой связки "муниципальные власти — бизнесмены" глава Самарской области Дмитрий Азаров. Чиновник подчеркнул: если муниципалитеты не смогут проконтролировать, кто и как соблюдает меры борьбы с коронавирусом, то придётся вводить режим ЧС.

Ситуация, как оказалось, развивалась следующим образом: муниципалитеты провели проверку того, как соблюдаются "антиковидные" предписания на объектах бизнеса. Данные по итогам проверки были отправлены в областной Роспотребнадзор.

Вскоре из Роспотребнадзора пришёл ответ: в муниципалитетах работают плохо, "антиковидные" меры не соблюдаются. Отчёт лёг на стол Дмитрия Азарова, который и устроил "разнос" главам муниципалитетов.

"Там, где в муниципалитетах работа не будет вестись, будем принимать решения, если не в состоянии договориться с бизнес-сообществом, будем закрывать весь район целиком. Будем закрывать муниципалитет полностью и на въезд, на выезд — и вашу фотографию вешать там", — обратился Азаров к чиновникам.

По материалам сайта regnum. ru.