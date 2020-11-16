С сегодняшнего дня Бурятия переходит на жёсткий режим ограничений из-за растущего числа заражений коронавирусом.
По распоряжению главы республики, на две недели останавливается работа всех ТЦ, предприятий общественного питания, спортивных объектов (включая фитнес-клубы) и учреждения системы дополнительного образования.
"Решение это обусловлено дефицитом лекарств и переполненностью ковидных коек в регионе", — объяснил Алексей Цыденов.
Пока, по его словам, ограничения планируются до 30 ноября,"если население ответственно подойдёт к проблеме".
ДЛЯ СПРАВКИ:
По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Бурятии:
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