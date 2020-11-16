Первый регион в России ввёл локдаун из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Бурятия переходит на жёсткий режим ограничений из-за растущего числа заражений коронавирусом.

По распоряжению главы республики, на две недели останавливается работа всех ТЦ, предприятий общественного питания, спортивных объектов (включая фитнес-клубы) и учреждения системы дополнительного образования.

"Решение это обусловлено дефицитом лекарств и переполненностью ковидных коек в регионе", — объяснил Алексей Цыденов.

Пока, по его словам, ограничения планируются до 30 ноября,"если население ответственно подойдёт к проблеме".

ДЛЯ СПРАВКИ:

По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Бурятии:

зарегистрировано 15 378 заражений ;

; из них 269 — за последние сутки.

В воскресенье в республике зафиксирован "рекорд" по летальным исходам — 10 человек. Число летальных случаев выросло до 297.