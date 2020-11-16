Эксперт - о локдауне в Бурятии: "Это выстраданное решение"

Бурятия переходит на жёсткий режим ограничений из-за растущего числа заражений коронавирусом.

По распоряжению главы республики, на две недели останавливается работа всех ТЦ, предприятий общественного питания, спортивных объектов (включая фитнес-клубы) и учреждения системы дополнительного образования.

Стоит ли ожидать от властей "эффекта домино" и локдауна по всей стране? Рассказывает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Только на сайте "Правда. Ру".

"Нужно выносить решение, прямо погрузившись в ситуацию"

"За ситуацию в регионах несут ответственность губернаторы. Они принимают решения. И эти решения непростые, они основываются на глубоком анализе складывающейся ситуации",- рассказывает Говорин.

По словам эксперта, решения такого рода принимаются, если динамики негативная, если получены данные от экспертов, от Роспотребнадзора, от врачей. Конечно, это не совсем приятная мера для людей, но другого выхода нет.

"Регион от региона очень отличается. И нужно выносить решение, прямо погрузившись в ситуацию. Это не какое-то эмоциональное скоропалительное решение. Это решение выстраданное, вынужденное, но, видимо, необходимое", — уверен Говорин.

Важно прекратить эпидемическую цепочку, снизить её. Потому что в структуре заболевших значительное место всё чаще стали занимать тяжелые больные. Чтобы не было контингента тяжелый больных, роста летальности, необходимо блокировать распространение в самом начале, резюмирует Говорин.

Только на сайте "Правда. Ру".