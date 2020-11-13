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Чего ждать от большой конференции Путина: мнение эксперта

Новые подробности о грядущей пресс-конференции Владимира Путина стали известны благодаря источнику "Ведомостей". По данным инсайдеров издания, в целом формат конференции будет похож на "Валдайский клуб".

Чего ждать от большой конференции Путина: мнение эксперта

Мероприятие, как и было анонсировано ранее, пройдёт в "частично удалённом" режиме, журналисты смогут задать вопросы по видеосвязи или из залов, которых, скорее всего, будет несколько. Примерная дата мероприятия — с 14 по 19 декабря, наиболее вероятный день — 17 декабря, четверг.

Чего ждать от конференции: стандартных фраз про то, что "всё хорошо" — или каких-то неожиданных анонсов (например, по поддержке населения)? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Сергей Марков, директор Института политических исследований. Только на сайте "Правда. Ру".

"Главная суть конференции - объяснять"

"Формат, который Путин реализует, великолепен, очень нравится, он, как известно, превращается в огромное мероприятие. Это первое.

Второе: только такой сильный, активный лидер, как Владимир Путин, находящийся в великолепной интеллектуальной форме, может выдержать такого рода пресс-конференцию.

Конечно, никакой Байден не в состоянии выдерживать это", — уверен Марков.

Эксперт уверен: главная суть конференции — объяснять. Поэтому она не касается мер поддержки, мероприятие собирают не для их анонсирования.

Другое дело, что Путин и пресс-службы заинтересованы в хорошей цитируемости. А для этого нужно давать какие-то "фишки": красивые формулы, объявления о формах поддержки и так далее. Но решения по этим вопросам будут приняты в другое время, убеждён Марков.

"Эта конференция существует, прежде всего, для того, чтобы объяснять некоторые вещи журналистам и для того, чтобы журналисты любили Путина, чтобы мечтали задать ему вопрос", — резюмирует эксперт.

Поэтому следует вывод: возможно, какие-то мысли касательно мер поддержки и будут озвучены, но лишь для того, чтобы просто поднять индекс цитирования.

﻿Специально для сайта "Правда. Ру".

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