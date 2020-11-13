Новые подробности о грядущей пресс-конференции Владимира Путина стали известны благодаря источнику "Ведомостей". По данным инсайдеров издания, в целом формат конференции будет похож на "Валдайский клуб".
Мероприятие, как и было анонсировано ранее, пройдёт в "частично удалённом" режиме, журналисты смогут задать вопросы по видеосвязи или из залов, которых, скорее всего, будет несколько. Примерная дата мероприятия — с 14 по 19 декабря, наиболее вероятный день — 17 декабря, четверг.
Чего ждать от конференции: стандартных фраз про то, что "всё хорошо" — или каких-то неожиданных анонсов (например, по поддержке населения)? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Сергей Марков, директор Института политических исследований. Только на сайте "Правда. Ру".
"Формат, который Путин реализует, великолепен, очень нравится, он, как известно, превращается в огромное мероприятие. Это первое.
Второе: только такой сильный, активный лидер, как Владимир Путин, находящийся в великолепной интеллектуальной форме, может выдержать такого рода пресс-конференцию.
Конечно, никакой Байден не в состоянии выдерживать это", — уверен Марков.
Эксперт уверен: главная суть конференции — объяснять. Поэтому она не касается мер поддержки, мероприятие собирают не для их анонсирования.
Другое дело, что Путин и пресс-службы заинтересованы в хорошей цитируемости. А для этого нужно давать какие-то "фишки": красивые формулы, объявления о формах поддержки и так далее. Но решения по этим вопросам будут приняты в другое время, убеждён Марков.
"Эта конференция существует, прежде всего, для того, чтобы объяснять некоторые вещи журналистам и для того, чтобы журналисты любили Путина, чтобы мечтали задать ему вопрос", — резюмирует эксперт.
Поэтому следует вывод: возможно, какие-то мысли касательно мер поддержки и будут озвучены, но лишь для того, чтобы просто поднять индекс цитирования.
Специально для сайта "Правда. Ру".
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