Необычное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рассказывая о том, как и кого поддерживает Москва в Минске, Песков отметил: на данный момент стоит говорить о "поддержке легитимного президента", а не конкретно Лукашенко.
"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, и мы поддерживаем законность в нашей братской стране", — высказал свою позицию Песков.
Песков напомнил журналистам, что Россия уже достаточно давно оказывает поддержку Белоруссии, в том числе через спонсирование экономики и поддержку товарооборота.
Такая поддержка возможна потому, что Белоруссия для России остаётся "ближайшим союзником", отметил Песков.
Напомним: ранее Лукашенко обвинили в "незаинтересованности в демократических процессах" и нашли в его работе "признаки истерики".
По материалам сайта regnum. ru.
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