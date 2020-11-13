Песков: мы поддерживаем не Лукашенко, а "легитимного президента"

Необычное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рассказывая о том, как и кого поддерживает Москва в Минске, Песков отметил: на данный момент стоит говорить о "поддержке легитимного президента", а не конкретно Лукашенко.

"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, и мы поддерживаем законность в нашей братской стране", — высказал свою позицию Песков.

Песков напомнил журналистам, что Россия уже достаточно давно оказывает поддержку Белоруссии, в том числе через спонсирование экономики и поддержку товарооборота.

Такая поддержка возможна потому, что Белоруссия для России остаётся "ближайшим союзником", отметил Песков.

Напомним: ранее Лукашенко обвинили в "незаинтересованности в демократических процессах" и нашли в его работе "признаки истерики".

По материалам сайта regnum. ru.