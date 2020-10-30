Роскомнадзор снова потребовал от Twitter прекратить цензуру

Очередной раунд войны Роскомнадзора с иностранными соцсетями: на этот раз в ведомстве заступились за RT. По данным экспертов Роскомнадзора, материалы издания не порадовали Twitter, модераторы которого не замедлили наложить множество ограничений на профиль компании.

По уточнённым сведениям, модераторов не устроило освещение RT американских выборов. Теперь в профиле Twitter журналисты не могут нормально публиковать свои материалы на эту тему.

"Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры", — высказались эксперты Роскомнадзора.

Такая политика — неприкрытый акт цензуры, который нарушает право на свободное распространение информации и доступ к ней.

Более того, пометки "материал вводит в заблуждение", не позволяют пользователям делиться ими друг с другом.