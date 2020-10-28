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Автор Олег Артюков

Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"

Отношения российских ведомств (в первую очередь, Роскомнадзор) и западные IT-компании (прежде всего, Facebook, Google и Twitter) можно описать фразой из "Места встречи изменить нельзя": "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!".

Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"

Роскомнадзор предупреждает

В среду Роскомнадзор повторно направил в адрес Facebook, Google и Twitter требования прекратить цензуру в отношении российских СМИ.

"Судом Таганского района Москвы ограничение компанией Google LLC доступа граждан России к фильму "Беслан", размещенному на видеохостинге YouTube, признано актом цензуры. В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ", — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что ограничен доступ к материалам около двух десятков российских СМИ. Обращение повторное — первое вышеназванные компании благополучно проигнорировали.

Нельзя сказать, чтобы подобное демонстративное пренебрежение к выполнению требований российских официальных органов оставлено без внимания. В ноябре Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответственности иностранных компаний за интернет-цензуру в отношении российских граждан и организаций. И может быть, даже будут предусмотрены крупные штрафы. В том числе с оборота компаний.

Проблема только в том, что эти компании штрафы не платят. В феврале этого года мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по четыре миллиона рублей за то, что они не выполнили требования закона "О персональных данных", который обязывает хранить информацию о российских пользователях на территории России.

В силу этот закон вступил еще 1 сентября 2015 года, и у Facebook и Twitter было время перенести данные до начала 2020 года. Но ничего сделано не было.

Напомним, что как раз из-за невыполнения требований закона ранее была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. И хоть Facebook и Twitter штрафы так по сей день и не выплатили, блокировать сервисы не стали.

При том, надо заметить, что с учетом оборота этих компаний даже в одной только России, штрафы это мизерные. Но и их не платят…

Возникает, конечно, вопрос — почему LinkedIn, а Facebook и Twitter нет? Понятно, что они несравнимо популярнее, но все же. Тем более, что в России не предъявляют каких-то особенных требований, то есть таких, какие не предъявляли бы в других странах.

Блокировать не надо, только штрафы?

"Данные компании находятся на территории Соединенных Штатов, подчиняются американскому праву, это частные компании, поэтому государственные органы могут им грозить, сильно грозить, очень сильно грозить — но это все, что они могут сделать", — считает президент юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго.

По его мнению, всё, что российские ведомства могут сейчас сделать, это идти по пути межгосударственного взаимодействия, например, требовать от американских правоохранительных органов признания нарушения прав российских потребителей. Что, заметим, в нынешних условиях выглядит фантастическим вариантом.

Вариант с полной блокировкой той или иной платформы в России эксперт считает неэффективным.

"Я не уверен, что российский рынок для этих компаний значим. И подозреваю, что мы, кроме демонстрации своего характера, больше вреда принесем российским пользователям, чем самим компаниям", — сказал Антон Серго "Правде.Ру".

А вот гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает самым эффективным способом кратное увеличение штрафов за невыполнение предписаний российских властей.

"Если компания не реагирует, нужно просто увеличить штраф. В борьбе за рынок в России "Фейсбук" и остальные компании обязательно пойдут навстречу. Просто штрафы должны быть не смешные, не символические, а нормальные, ощутимые. Заодно казну пополним", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Полную блокировку он считает крайней мерой и полагает, что идти по этому пути не следует.

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Темы twitter facebook антон серго роскомнадзор алексей мухин
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