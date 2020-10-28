Жириновский: Белоруссию - на губернии, Лукашенко - в совхоз

Ситуация с протестами в Белоруссии продолжает накаляться, чем охотно пользуются некоторые депутаты Госдумы для громких заявлений. Очередной "конец Белоруссии" предсказал Владимир Жириновский, лидер "ЛДПР".

По мнению Жириновского, страна должна прекратить своё существование, превратившись в губернии.

"Никакой Белоруссии! Витебская губерния, Минская, Брестская, Гродненская, Гомельская, — шесть губерний! А это что — Белоруссия?" — высказался политик.

Лукашенко, по мнению Жириновского, с обязанностями президента страны не справляется, так что его можно отправить руководить в другое место — например, в совхоз.

"Белоруссией не может он управлять, он хороший директор совхоза — берите его в Москву вместо Грудинина [Павла], пусть управляет совхозом имени Ленина", — предложил Жириновский.

Напомним: всеобщая забастовка, объявленная Светланой Тихановской, сорвалась, но оппозиция не сдаётся. Лукашенко ранее сообщил, что протестующие "перешли красную линию" и назвал их "террористами".