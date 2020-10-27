Несмотря на провал общенационального плана забастовки Светланы Тихановской, часть протестующих всё-таки пытается блокировать жизнедеятельность страны. Вопросу уделил особое внимание Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, некоторые протестующие вышли на линии железных дорог. Причём митинги далеко не мирные: оппозиционеры ломают различную автоматику, расположенную на путях, и осуществляют замыкание рельс.
"Это может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей.
Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", — жёстко высказался Лукашенко.
Президент отметил: так называемые протестуны перешли к радикальным мерам, что соответствующим образом отразится на действиях правоохранительных органов.
"Мы констатировали факт, что оставшаяся масса [протестующих] радикализировалась.
Мы чётко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они ещё не перешли.
Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", — уточнил Лукашенко.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.