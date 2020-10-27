Лукашенко: "протестуны" перешли к радикальным действиям

Несмотря на провал общенационального плана забастовки Светланы Тихановской, часть протестующих всё-таки пытается блокировать жизнедеятельность страны. Вопросу уделил особое внимание Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, некоторые протестующие вышли на линии железных дорог. Причём митинги далеко не мирные: оппозиционеры ломают различную автоматику, расположенную на путях, и осуществляют замыкание рельс.

"Это может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", — жёстко высказался Лукашенко.

Президент отметил: так называемые протестуны перешли к радикальным мерам, что соответствующим образом отразится на действиях правоохранительных органов.