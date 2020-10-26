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Путин: действия Вашингтона по ДРСМД ошибочны

Владимир Путин рассказал о ситуации по договору РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности). По мнению российского лидера, Вашингтон не только не захотел идти на какие-либо сделки с Россией, но и самовольно, в одностороннем порядке вышел из договора.

Путин: действия Вашингтона по ДРСМД ошибочны

"Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве", — подчеркнул Путин.

Действия Вашингтона ошибочны, потому что документы такого уровня — важнейший элемент мировой стабильности и безопасности. Шаги американской администрации приведут лишь к дальнейшей эскалации напряжённости, в том числе — к риску очередной "гонки ракетных вооружений".

"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", — уточнил президент России.

Напомним: Штаты покинули ДРСМД в 2019 году, при этом обвиняя в нарушениях Россию. Отечественные специалисты были готовы показать ракету, которая стала "камнем преткновения", однако Вашингтон демонстративно отказался от сотрудничества.

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