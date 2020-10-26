Путин: присутствие США в Афганистане нам не мешает. Скорее - наоборот

Москва уже давно поддерживает присутствие американских войск в Афганистане, поскольку считает, что они способствуют стабильности в регионе и, в конечном счете, помогают национальным интересам России.

Об этом заявил в воскресенье президент Владимир Путин в программе "Москва, Кремль, Путин" на ТК "Россия-1".

"Я еще раз скажу: нам не нужно бороться с американским присутствием в Афганистане", — сказал президент в ответ на вопрос об утверждениях в американских СМИ, использующих анонимные источники, настаивающих на том, что Россия платила щедрые вознаграждения боевикам Талибана за убийство американских солдат.

По словам Путина, "было странно" слышать такие утверждения, учитывая, что нанесение ущерба американским войскам в Афганистане в конечном итоге нанесет ущерб собственным интересам России.

"Мы с самого начала поддерживали американское присутствие в Афганистане. Мы поддержали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Присутствие США в Афганистане по-прежнему способствует … стабильности в этой стране, — сказал президент. — В этом смысле оно не противоречит собственным приоритетам России.Вывод американских войск, вероятно, будет означать, что России придется нести некоторые дополнительные расходы самостоятельно для поддержания стабильности в регионе".

Путин также высоко оценил продолжающееся российско-американское сотрудничество в области разведки и безопасности, которое продолжается, несмотря на кризис в политических отношениях.

По словам российского лидера, информация, предоставленная американцами, неоднократно помогала российским спецслужбам предотвращать теракты на своей территории.

"Мы рассматриваем действия США в Афганистане как антитеррористические усилия. Это взаимовыгодное сотрудничество могло бы быть еще лучше, но мы все равно им довольны", — сказал Путин, отвергнув обвинения в адрес Москвы как "абсолютно беспочвенные"."