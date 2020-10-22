Мишустину напомнили о "гаражной амнистии"

Представители блока "Справедливой России" выступили с напоминанием о проекте "гаражной амнистии", который ранее был поддержан Михаилом Мишустиным. В "СР" ждут скорой реализации инициативы — тем более, что проект закона уже готов.

Напомним, суть "гаражной амнистии" — в возможности в упрощённом порядке оформить собственность на гаражи.

Дело в том, что проблема достаточно давняя и острая: в силу ряда причин без должного оформления по всей территории РФ стихийно возникли гаражные кооперативы, не имеющие под собой юридической основы. При этом собственники гаражей ничего криминального не совершали, поэтому нужно просто дать им возможность быстро и просто оформить своё имущество.