Мишустин: Россия привыкла к санкциям

Санкции для России — не новость, а скорее привычный антураж: страна приспособилась и успешно с ними справляется. Даже несмотря на постоянную "накачку давления", в экономике РФ удалось нарастить объемы импортозамещения и успешно вывести страну в лидеры по ряду показателей.

"Россия привычно живет в модели санкций. В последние 100-150 лет всегда были какие-то санкции. Наш талантливый и интересный народ вызывает, может быть, зависть", — высказался по поводу санкций председатель правительства России Михаил Мишустин.

Политик привёл и пример: Россия — первая страна в мире по объёму продаваемого зерна. Успешно проводится развитие молочной отрасли, животноводства.