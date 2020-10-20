Санкции для России — не новость, а скорее привычный антураж: страна приспособилась и успешно с ними справляется. Даже несмотря на постоянную "накачку давления", в экономике РФ удалось нарастить объемы импортозамещения и успешно вывести страну в лидеры по ряду показателей.
"Россия привычно живет в модели санкций. В последние 100-150 лет всегда были какие-то санкции. Наш талантливый и интересный народ вызывает, может быть, зависть", — высказался по поводу санкций председатель правительства России Михаил Мишустин.
Политик привёл и пример: Россия — первая страна в мире по объёму продаваемого зерна. Успешно проводится развитие молочной отрасли, животноводства.
"Ведь примерный объем потерь России от санкций, по разным оценкам, это 50 млрд долларов. Но уже более 50 млрд долларов мы за счет импортозамещения нарастили", — озвучил цифры Мишустин.
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