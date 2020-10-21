Дмитрий Глушко: детям необязательно носить маски в школах

На фоне бесконечных споров о том, нужно ли надевать на детей маски в ходе школьных занятий, своё слово решили сказать в высшей инстанции. Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко прокомментировал ситуацию и подчеркнул — для детей такая мера необязательна.

Напомним, ранее возникла путаница: Роспотребнадзор выпустил требования, которые в некоторых СМИ были интерпретированы как "обязательное ношение масок в школах". Глушко уточнил: требование действительно существует, но распространяется лишь на взрослых.

"Мы со своей стороны [сказали] "нет". Требования Роспотребнадзора на текущий момент не являются обязательными по ношению масок, они только рекомендательный характер носят. Для всех взрослых, находящихся в здании школ, это обязательное требование", — уточнил Глушко.

Также в ведомстве привели статистику по закрытым на данный момент школам: всего их 124, то есть примерно 0,31% от всего числа по РФ.