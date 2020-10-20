Сергей Митрохин: маски в метро надо раздавать бесплатно

За прошедшие сутки в российской столице выявлены 4999 случаев заболевания коронавирусом. В целом по России количество заболевших за сутки составило 16319 человек в 84 регионах.

Москва лидирует по числу заболевших. Однако власти города не спешат вводить жесткие ограничения. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жесткие ограничения неприемлемы.

"Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", — написал Собянин в своем блоге 19 октября.

"Маски в метро надо раздавать бесплатно"Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин ("Яблоко") выразил надежду, что власти Москвы будут избегать жестких ограничений.

"Совершенно очевидно, что все эти сверхжесткие меры ничего не дают, кроме упадка экономики и мучений для огромного количества людей. Есть эффективные меры, в которые надо вкладывать все ресурсы, — это маски, перчатки. Причем именно в таких местах, где они больше всего приносят пользы — метро, общественный транспорт, магазины и так далее", — сказал депутат "Правде.Ру".

По словам Митрохина, на месте мэра он бы принял решение о бесплатных раздачах масок в местах повышенной опасности, особенно в метро и в наземном общественном транспорте.

"Но устраивать при этом комендантские часы, закрытие баров, кафе и прочее бессмысленно, это ничего не даст. Находиться в этих местах в масках и перчатках обязательно. Штрафовать, если кто-то не соблюдает (это правило)", — отметил депутат.

По его мнению, следует также расширить сеть пунктов для сдачи анализов.

"Сейчас иногда видишь очереди в такие пункты — это же какой-то абсурд. (Должно быть) расширение точек, в том числе и за счет организации передвижных. Конечно, расширение коечного фонда в инфекционных больницах. Это все обязательно нужно делать", — считает Сергей Митрохин.