С начала пандемии коронавируса президент России Владимир Путин перешёл на более безопасный режим работы из-за угрозы заражения.

Сейчас с главой государства вместо привычного "президентского пула" работают только "личники". Об этом сообщил журналист "Кремлёвского пула" Андрей Колесников.

"С одной стороны, не надо никуда ехать, ни до какого Ново-Огарёво, где остановился Путин, мы-то, конечно, не доезжали. Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса", — отметил журналист.

"И все, кто встречался в это время с Путиным очно. Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они так или иначе проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом", — добавил Колесников.