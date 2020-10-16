Трамп: нет, я не должен денег России

Американский президент прокомментировал обвинения в "задолженностях" перед банковскими структурами некоторых стран, в частности, перед российскими. По словам политика, компания "Trump Organization", которая ему принадлежит, имеет минимальные долги — и все они расположены "внутри страны".

"Нет, я не должен денег России, у меня есть долги в виде очень, очень небольших, что называется, ипотечных кредитов", — сообщил Дональд Трамп своим избирателям.

Политик отметил, что не в курсе подробностей обвинений и "не знает, о чём в них говорят". Он отметил: если нужно, то компания Trump Organization без проблем выставит список всех компаний, которым должна денег.

"Поскольку этот вопрос так легко разрешить, возможно, если вы так хотите, могу [позднее] сообщить вам, кому я должен те небольшие суммы денег. Те цифры, которые они обнародовали, в них всё неправильно", — уточнил Трамп.

Напомним: оппоненты Трампа требуют публикации его налоговых деклараций, на что президент США резонно замечает: такие данные не стоит "светить" всем подряд.