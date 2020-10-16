Американцы решили снова летать около Крыма

Представителям американских авиакомпаний разрешено пролетать в районе Крыма. С таким заявлением выступили эксперты Федерального реестра страны.

Запрет на полёты рядом с Крымом был введён ещё в 2014 году. В рамках запрета американские самолёты гражданской авиации не могли летать в пределах так называемой зоны FIR (зона "обслуживания" комплексов аппаратуры аэропорта) Симферополя.

По мнению США, теперь в районе FIR Симферополя всё в порядке, угроза самолётам значительно снижена.