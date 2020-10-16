Представителям американских авиакомпаний разрешено пролетать в районе Крыма. С таким заявлением выступили эксперты Федерального реестра страны.
Запрет на полёты рядом с Крымом был введён ещё в 2014 году. В рамках запрета американские самолёты гражданской авиации не могли летать в пределах так называемой зоны FIR (зона "обслуживания" комплексов аппаратуры аэропорта) Симферополя.
По мнению США, теперь в районе FIR Симферополя всё в порядке, угроза самолётам значительно снижена.
"[разрешаем пролёты] из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США.
Хотя управление ожидает, что Россия в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твёрдую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полётов", — уточняется в заявлении.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.