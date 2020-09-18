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Автор Александр Шторм

Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году

Глава российского МИДа Сергей Ларов заявил, что американцы были готовы признать Крым российским.

Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году

Речь идет о предложении госдепа США о Крыме, которое озвучил в свое время экс-госсекретарь Джон Керри. Но при этом попросил провести новый референдум, что "соблюсти приличия".

То есть существует международный документ относительно Украины, о котором на Западе якобы не помнят, хотя подписывали его представители Москвы, ЕС и Соединённых Штатов.

Согласно документа, Киев был обязан провести децентрализацию, включающую все области страны. А во время переговоров руководитель госдепа признался, что на Западе прекрасно понимают, что Крым — это действительно часть России, и жители хотели жить в ней. Но Керри попросил Лаврова, чтобы тот обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой провести новый референдум с наблюдателями из других стран.

По словам Лаврова, Москвой было сказано, что "если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?" .

Разговор шел о том, что в ходе референдума в Крыму "все произошло так, как хотел крымский народ", однако необходимо провести еще одно голосование — тогда об этом сообщило BBC.

Но требование провести еще один референдум Россия отвергла. "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"- ответил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Однако, США с той поры с завидной регулярностью официально требуют прекратить страдания Крыма и немедленно отдать его Украине.

"Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в Вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым — это Украина", — заявила временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин.

"США не признают и никогда не признают незаконную российскую аннексию Крыма. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом. И наша решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой",- добавила она. Ну и про "горе крымских татар, у которых травма и страдания прошлого только усугубляются современной оккупацией Крыма".

Как пишут в телеграм-каналах — это ложь. Почему? Так по данным исследования "Левада-Центра", которые были проведены в Крыму по заказу The Washington Post, доля крымских татар, поддерживающих воссоединение Крыма с Российской Федерацией выросла на 20%.

"На сегодняшний день 59% крымских татар полностью поддерживают воссоединение. Не странно. Люди работают, строится самая большая мечеть, введен государственный язык — татарский и на нем ведется обучение в школах", — отмечают эксперты.

Напомним, на закрытой встречи в Киеве 31 января 2019 года американцы сами признали, что "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

"Ну, и судя по всему, госдеп запамятовал приведение в боеготовность "полная" всей ядерной триады РФ в 2014 во время операции по обеспечении безопасности Крыма вооруженными силами РФ",- добавляют эксперты.

А так — пусть говорят. Точнее, пусть вначале у Турции — своего партнера по НАТО — попробуют забрать Северный Кипр, "не признаваемый" с 1974 года", подытожили сетевые аналитики.

Впрочем, о том, что Крым является российским, заявлял… даже сам американский президент Дональд Трамп. Как писал в 2018 году американский портал Buzzfeed со ссылкой на свои дипломатические источники, президент США пояснил, что люди на полуострове разговаривают на русском языке. К тому же, глава Белого дома назвал Украину "одной из наиболее коррумпированных стран в мире".

По мнению Трампа, "именно Обама допустил присоединение Крыма к России", так что смысла возмущаться у США сейчас нет.

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