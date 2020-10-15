Власти сохранят увеличенные выплаты по безработице и на 2021 год?

Несмотря на то что власти считают текущие меры поддержки достаточными и новых вводить не собираются, вопрос о продлении на 2021 год некоторых ключевых "пунктов спасения" остаётся открытым.

Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Представители ведомства направили в Минтруд документ, в котором предлагается сохранить повышенные пособия по безработице (от 4,5 до 12,4 тысяч рублей) и на 2021 год. Поскольку ситуация на рынке труда остаётся сложной, такая мера помогла бы поддержать население и "разгрузить" семейные бюджеты.

Также в профсоюзе отметили: уже в октябре перестают действовать льготы для семей с детьми, в которых кто-либо потерял работу, — их также стоит продлить.

В Минтруде ответить на вопрос о продлении мер поддержки пока затрудняются, по, по данным СМИ, "взяли вопрос на контроль" и тщательно его изучат.