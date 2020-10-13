Минтруд не планирует рассчитывать потребительскую корзину с 2021 года

Неожиданные новости пришли из российского Министерства труда и социальной защиты. Представители ведомства сообщили: такой показатель, как "потребительская корзина", в скором времени может кануть в Лету.

Дело в том, что ожидается принятие нового законопроекта, который сделает потребкорзину, по сути, ненужной.

Новый законопроект предусматривает расчёт МРОТ по новой методике, а также корректировку расчёта прожиточного минимума. А поскольку потребительская корзина считалась именно как компонент прожиточного минимума и МРОТ, то и необходимости её высчитывать больше не будет.

"С учётом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась", — прокомментировали чиновники ведомства.

Напомним, что инновация российских властей по МРОТ заключается в следующем. Ранее МРОТ считался "по уровню" потребительской корзины, а теперь будет считаться "по уровню" доходов большинства россиян. Если говорить проще: чиновники посчитают медианную зарплату, а затем вычислят 42% от неё. Эта цифра и станет МРОТ.