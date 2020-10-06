Антон Цветков: Дагестану повезло с новым руководителем

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков считает, что Дагестану повезло с новым руководителем.

Президент России Владимир Путин 5 октября принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста главы республики. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен сенатор Сергей Меликов.

Антон Цветков отметил, что "многие жители региона рады назначению нового руководителя".

"Они ждут от него в первую очередь поддержки стабильности, усиления безопасности, и многие убеждены, что он может это обеспечить. Кроме того, убежден, работа Сергея Меликова будет нацелена на экономическое развитие Дагестана и, самое главное, на улучшение качества жизни граждан. Поэтому я считаю, что Дагестану и всему его многонациональному народу крайне повезло с руководителем", - сказал лидер движения "Сильная Россия".

Он подчеркнул, что врио главы Дагестана знает проблемные места регионе и хорошо представляет, с чем ему предстоит работать.

"Я Сергея Акимовича давно и хорошо знаю - это честный и порядочный человек, настоящий профессионал и отличный руководитель, непримиримый борец с коррупцией. Можно не сомневаться, что под его руководством регион будет процветать", - сказал Антон Цветков.

На фото: врио главы Дагестана Сергей Меликов