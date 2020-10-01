Володин: Навальный работает со спецслужбами западных стран

Навальный, очевидно, работает в тесном контакте со спецслужбами и властями стран Запада. И это несмотря на то, что в России его "все искренне спасали". Также удивительно, что Бундестаг всё ещё не хочет создать совместную группу для расследования инцидента.

Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Его [Алексея Навального] искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента", — дал комментарий Володин.

Напомним, ранее Алексей Навальный сделал громкое заявление, прямо обвинив Владимира Путина в отравлении. Навальный подчеркнул: это единственная версия. Политик добавил, что несмотря на все сложности, приедет назад в Россию и продолжит свою деятельность.

Ситуация вокруг отравления Навального на данный момент такова: в Германии ждут окончательных результатов из ОЗХО, чтобы сформировать свою позицию. Предварительные тесты немецких, французских и шведских ученых показали наличие в организме Навального вещества группы "Новичок". Россия версию с "Новичком" опровергает.