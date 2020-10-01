Навальный: за моим отравлением стоит Путин

Ситуация, в которой оказался Навальный, — следствие работы провластных структур, а с отравлением связан лично Путин. При этом политик не собирается оставаться в Германии, а готов вернуться в Россию и продолжить свою работу. На данный момент он проходит курс реабилитации.

"У меня нет других версий произошедшего", — высказался Алексей Навальный для Der Spiegel.

Также Навальный добавил: на данный момент ему нужно оставаться "тем парнем, который не боится".

"И я не боюсь!" — поставил точку Навальный.

Напомним: ситуация вокруг отравления Алексея Навального вызвала большой международный резонанс. Немецкие власти, получившие результаты анализов политика как от своих, так и от французских и шведских специалистов, отметили: в деле замешано вещество группы "Новичок". В РФ эту версию отрицают.

Ранее к Навальному с визитом приезжала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политик отметил, что визит был скорее неформальным, и поблагодарил Меркель за неравнодушие.