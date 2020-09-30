Песков: оценивать дебаты в США мы не будем

Россия не будет комментировать, оценивать или как-то еще обсуждать проходившие 30 сентября дебаты между Трампом и Байденом.

Москва никогда не вмешивалась в политику Штатов, но в текущей обстановке практически любой комментарий будет воспринят именно как попытка "вмешательства".

Такую позицию озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства", — обрисовал он ситуацию.

Напомним: дебаты, прошедшие 30 сентября, должны были дать больше информации по программам кандидатов, однако довольно быстро переросли в обмен оскорблениями.

Трамп назвал Байдена "человеком с низким IQ" и посетовал, что тому "написали антироссийские тексты". Байден, в свою очередь, сообщил: Трамп — худший из всех президентов, когда-либо бывших в США, а также "оставил народ США обездоленным и озлобленным".