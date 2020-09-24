Россия призвала ОЗХО обнародовать данные об "отравлении" Навального

Представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) попросило Германию обнародовать все имеющиеся в ее распоряжении данные, связанные с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

"После того как Берлин отказался делиться информацией, связанной с делом Навального, с Москвой, отправив ее вместо этого в ОЗХО, российские представители связались с Германией через эту организацию, направив письмо в постоянное представительство Германии", — со ссылкой на посла по надзору за химическим оружием Александра Шульгина сообщает RT.

По словам Шульгина, Россия попросила немцев предоставить исчерпывающую информацию о результатах анализов, пробах крови, биологических образцах, одним словом — обо всех материалах, связанных с этим.

Кроме того, миссия России при ОЗХО также обратилась к руководству международной организации с просьбой обнародовать всю имеющуюся у нее информацию о Навальном государствам — членам, фактически сделав ее достоянием общественности.

"Я направил свое личное письмо генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу, проинформировав его о нашей ноте немцам и попросив его сделать это доступным для всех государств-членов Организации по химическому оружию", — сказал Шульгин (цитата RT).

Напомним, что до сих пор у Москвы нет никакой информации от немецких официальных лиц, несмотря на неоднократные запросы различных правительственных ведомств.

Как подчеркнул Шульгин, единственным результатом этого отсутствия связи является срыв собственного внутреннего расследования того, что произошло с Навальным:

"Это задержало проведение генеральной прокуратурой России предварительного расследования, которое необходимо для того, чтобы определить, требует ли инцидент полноценного уголовного расследования или нет".

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