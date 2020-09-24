На квартиру Навального наложен арест

Пока Алексей Навальный проходит лечение в Германии, российские "активы" политика снова подвергаются нападкам. На этот раз под угрозой оказалась квартира Навального — на нее наложили арест.

По уточненным данным пресс-секретаря политика, Киры Ярмыш, арест недвижимости связан с продвижением процесса по делу "Московского школьника".

Напомним: компания "Московский школьник" была обвинена оппозицией в поставках недостаточно качественной еды в школы. В итоге разбирательства затянулись, а затем дело оказалось и вовсе не в пользу оппозиционеров - теперь они должны возмещать примерно 88 млн рублей.