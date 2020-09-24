Пока Алексей Навальный проходит лечение в Германии, российские "активы" политика снова подвергаются нападкам. На этот раз под угрозой оказалась квартира Навального — на нее наложили арест.
По уточненным данным пресс-секретаря политика, Киры Ярмыш, арест недвижимости связан с продвижением процесса по делу "Московского школьника".
Напомним: компания "Московский школьник" была обвинена оппозицией в поставках недостаточно качественной еды в школы. В итоге разбирательства затянулись, а затем дело оказалось и вовсе не в пользу оппозиционеров - теперь они должны возмещать примерно 88 млн рублей.
"27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея", — прокомментировала Ярмыш.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.