В ближайшем будущем Правительство РФ планирует обеспечить масштабные меры восстановления экономики, в частности — поддержать и увеличить уровень занятости, оказать помощь представителям малого и среднего бизнеса, улучшить деловой климат в стране. Такую позицию озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, что проект общенационального плана действий по восстановлению экономики уже практически готов, на данный момент часть мероприятий, включённых в него, постепенно реализуется.

"Мы все понимаем, как распространение коронавируса повлияло на доходы граждан и на динамику развития экономики в целом, нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед", — высказался Мишустин.

"План направлен на восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, а также на ускорение технологического развития экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения", — выделил основные моменты премьер-министр.