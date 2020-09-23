Мишустин предложил обсудить, с каких доходов брать 15-процентный налог

С каких видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, взимать 15-процентный налог вместо 13-прцентного на доходы физических лиц (НДФЛ), предложил обсудить публично глава кабмина РФ.

"Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие — исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке", — поручил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что в соотвествующем законопроекте, внесённом в Госдуму, не конкретизированы виды деятельности, по которым будет применяться повышенная ставка НДФЛ.