С каких видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, взимать 15-процентный налог вместо 13-прцентного на доходы физических лиц (НДФЛ), предложил обсудить публично глава кабмина РФ.
"Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие — исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке", — поручил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что в соотвествующем законопроекте, внесённом в Госдуму, не конкретизированы виды деятельности, по которым будет применяться повышенная ставка НДФЛ.
"На заседании правительства Мишустин напомнил, что законопроект о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год, был внесен кабмином в Госдуму. При этом, как отметил Мишустин, президент РФ Владимир Путин ранее поручал определить также виды доходов, к которым применяется повышенная налоговая ставка", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.