Специалист по Белоруссии Дэвид Марплс: Путин с трудом терпит Лукашенко

Профессор Университета Альберты и признанный специалист по Белоруссии Дэвид Марплс (Канада) рассказал, что происходит между Путиным и Лукашенко.

По мнению Марплса, российский лидер явно с трудом терпит Лукашенко и хочет, чтобы тот перестал быть президентом. Но вот к возможным преемникам белорусского лидера Путин относится с опасением, потому что ещё не до конца решил, какую сторону конфликта поддержать. Об этом свидетельствует тот факт, что Путин практически никак не среагировал на протесты в Минске.

"Путин, прежде всего, опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный, настроенный на сближение с ЕС. И все бы было несколько по-другому, если бы у российского лидера складывались более хорошие отношения с Европой", — выделил ключевую мысль Марплс.

Напомним: в рамках переговоров в Сочи Путин выделил Лукашенко большой кредит (1,5 млрд долларов), а также заверил, что грядущие поправки в белорусскую Конституцию считает важными и своевременными.