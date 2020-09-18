Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей, а также усиливает охрану на границе с Украиной.
Политик призвал глав государств этих стран "не дать развязаться войне".
"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", — выступил с заявлением Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, он не хочет превращения стран в зоны боевых действий, в которых решаться будут "не наши вопросы".
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны, — "Славянское братство-2020"", — подчеркнул Лукашенко.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".