Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой

Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей, а также усиливает охрану на границе с Украиной.

Политик призвал глав государств этих стран "не дать развязаться войне".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", — выступил с заявлением Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, он не хочет превращения стран в зоны боевых действий, в которых решаться будут "не наши вопросы".