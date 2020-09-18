Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: Дания, пытаясь помешать реализации "Северного потока-2", лишь лоббирует интересы США. Из-за этого поведение властей Дании вызывает как минимум недоумение.

"Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии. Все необходимые разрешения на завершение работ, в том числе и от датской стороны, имеются.

Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", — уточнила Захарова.