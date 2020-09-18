Политолог и заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал выкладки китайских экспертов, касающиеся территориальных споров между РФ и Украиной.
Напомним: китайские эксперты пришли к выводу, что Россия законно может признать недействительность Беловежских соглашений.
О мнении китайских политологов
"Это мнение не лишено смысла.
Некоторые считают, что на смену эпохе глобализации идет эпоха тотального беспорядка. В этой ситуации каждое государство будет исходить из собственных национальных интересов на международной арене.
Если говорить с этой точки зрения, то я полагаю, что рано или поздно Беловежские соглашения будут пересмотрены и, скорее всего, инициатором этого выступит Россия. Потому что это был "скороспелый" акт, который привел к очень серьезным негативным последствиям так называемого разграбления советского прошлого и советского наследия. Он породил массу проблем.
Но говорить, что Россия займется этим пересмотром сегодня, не стоит: мы видим, насколько возбужден Запад по поводу белорусской ситуации и Навального. Эта ситуация заставляет Россию поступать осторожно со своими оценками и ответными мерами. С другой стороны, она все равно их делает неизбежными и ускоряет процесс.
Мы не можем быть постоянно в ситуации обороняющихся. Нас пытаются сегодня загнать в "медвежий угол" и добиться так называемого "полного распада СССР", — отметил Форманчук.
О Беловежских соглашениях
"Что такое Беловежские соглашения? Беловежские соглашения, с одной стороны, подвели виток под исторической жизнью СССР, с другой стороны, как считает Запад, это был процесс не распада, а "полураспада". Поскольку Россия осталась в виде "урезанного" СССР и надо добиться завершения процесса 1991 года.
Мы, конечно, в этой ситуации должны не просто обороняться, мы должны, если надо, переходить в известной мере и от обороны к наступлению. Я в хорошем смысле этого слова говорю. Я исключаю военные методы.
Но мы проигрываем информационную войну: многие вещи сегодня для нас складываются достаточно негативно именно из-за того, что Запад постоянно нагнетает, усиливает давление на нас, добиваясь исторического распада России как завершения процесса распада СССР", — рассказал политолог.
О ситуации вокруг Крыма
"Что касается темы Крыма: Крым действительно вернулся в состав России. Исторически на него Россия имеет гораздо больше прав, чем Украина, которая вообще никогда не имела прав.
Само украинское государство возникло не так давно и, кстати, благодаря именно Беловежским соглашениям украинцы и получили "незалежность". Теперь они, конечно, пытаются сохранить территорию в рамках 1991 года, которая им досталась в наследство от "полураспада" Советского Союза.
Но эта территория — "искусственная". Украина является "территорией распада" трех империй: Австро-Венгрии — это Черновцы, Закарпатье, Турецкой империй — Крым, Османской и Российской империй. Россия тоже потеряла Донецк и так далее. Это были исконные российские территории, так называемое "Дикое поле".
В целом, Крым исторически является частью России. И крымчане в этом смысле как раз более образованы, чем на Западе политики, аналитики и основная часть населения Украины и националисты.
Путин взял на себя личную ответственность за принятие решения на основе волеизъявления крымчан на референдуме 2014 года 16 марта. Поэтому я считаю, что, как и говорил Путин, вопрос Крыма решен навсегда исторически, то есть он вернулся в состав России.
И мы никогда не позволим кому-либо за нас решать эту проблему. Лавров высказался, что Керри, бывший госсекретарь, выступал с заявлением: второй референдум провести и так далее. Мы уже один раз провели, свое слово сказали раз и навсегда. Поэтому в Крыму никогда не примут любого варианта пересмотра этих решений.
Привязывать тему принадлежности Крыма к каким-то другим вариантам бессмысленно и бесполезно. Надо признавать те реалии, в которых мы находимся. Хотя России приходится выдерживать серьезную осаду, в том числе из-за темы Крыма. И не только поэтому", — подвел итог Форманчук.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".