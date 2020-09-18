Полцарства в придачу: о выводах китайцев по Беловежским соглашениям

Политолог и заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал выкладки китайских экспертов, касающиеся территориальных споров между РФ и Украиной.

Напомним: китайские эксперты пришли к выводу, что Россия законно может признать недействительность Беловежских соглашений.

О мнении китайских политологов

"Это мнение не лишено смысла. Некоторые считают, что на смену эпохе глобализации идет эпоха тотального беспорядка. В этой ситуации каждое государство будет исходить из собственных национальных интересов на международной арене. Если говорить с этой точки зрения, то я полагаю, что рано или поздно Беловежские соглашения будут пересмотрены и, скорее всего, инициатором этого выступит Россия. Потому что это был "скороспелый" акт, который привел к очень серьезным негативным последствиям так называемого разграбления советского прошлого и советского наследия. Он породил массу проблем. Но говорить, что Россия займется этим пересмотром сегодня, не стоит: мы видим, насколько возбужден Запад по поводу белорусской ситуации и Навального. Эта ситуация заставляет Россию поступать осторожно со своими оценками и ответными мерами. С другой стороны, она все равно их делает неизбежными и ускоряет процесс. Мы не можем быть постоянно в ситуации обороняющихся. Нас пытаются сегодня загнать в "медвежий угол" и добиться так называемого "полного распада СССР", — отметил Форманчук.

О Беловежских соглашениях

"Что такое Беловежские соглашения? Беловежские соглашения, с одной стороны, подвели виток под исторической жизнью СССР, с другой стороны, как считает Запад, это был процесс не распада, а "полураспада". Поскольку Россия осталась в виде "урезанного" СССР и надо добиться завершения процесса 1991 года. Мы, конечно, в этой ситуации должны не просто обороняться, мы должны, если надо, переходить в известной мере и от обороны к наступлению. Я в хорошем смысле этого слова говорю. Я исключаю военные методы. Но мы проигрываем информационную войну: многие вещи сегодня для нас складываются достаточно негативно именно из-за того, что Запад постоянно нагнетает, усиливает давление на нас, добиваясь исторического распада России как завершения процесса распада СССР", — рассказал политолог.

О ситуации вокруг Крыма