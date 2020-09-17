Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

По результатам оценки экспертов из КНР, Крым — не единственная украинская территория, права на которую есть у России.

Как оказалось, документы, касающиеся "дележки" СССР по отдельным государствам, содержат много интересных данных: например, Россия законно может признать недействительность Беловежских соглашений. Для этого есть четкое обоснование: не было проведено референдума.

"Россия может поставить под сомнение "Беловежское соглашение" и потребовать от Украины пересмотра государственных границ", — сообщают авторы материала.

По мнению китайского эксперта, Запад в этом случае Украину поддержит лишь морально. Ранее страны ЕС уже "обманывали Украину", обещая помощь, но на деле ее не оказывая.