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Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

По результатам оценки экспертов из КНР, Крым — не единственная украинская территория, права на которую есть у России.

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Как оказалось, документы, касающиеся "дележки" СССР по отдельным государствам, содержат много интересных данных: например, Россия законно может признать недействительность Беловежских соглашений. Для этого есть четкое обоснование: не было проведено референдума.

"Россия может поставить под сомнение "Беловежское соглашение" и потребовать от Украины пересмотра государственных границ", — сообщают авторы материала.

По мнению китайского эксперта, Запад в этом случае Украину поддержит лишь морально. Ранее страны ЕС уже "обманывали Украину", обещая помощь, но на деле ее не оказывая.

"На момент распада СССР между бывшими советскими республиками не было подписано четких положений или международных признанных договоров", — резюмируют китайские аналитики.

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