Лавров: Литва и её соседи "втёмную" используют оппозицию Белоруссии

Сергей Лавров сообщил, что Литва и некоторые соседние с ней страны пользуются ситуацией в Белоруссии "втёмную", чтобы направлять события, происходящие в республике.

По мнению политика, Литве и прочим странам не стоит диктовать какие-то условия или решения Белоруссии.

"Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом", — подчеркнул Лавров.

Политик добавил, что призывы Тихановской к силовикам страны — попытка призывы к измене присяге.

Напомним: Европарламент вынес решение о нелегитимности Лукашенко. В Европе ждут от Белоруссии перевыборов и готовы помочь представителям оппозиции.