Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление чиновников Европарламента по ситуации вокруг выборов в Белоруссии.

Напомним: представители Европарламента активно обсуждают ситуацию и уже начали работу над санкционным списком, а также считают, что Лукашенко нелегитимен.

"В Республике Беларусь демократическим путем избраны органы власти. В ноябре прошлого года был избран парламент. Международные наблюдатели приняли участие в выборах и подтвердили их легитимность.

Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России.

Западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии.

На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным — для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии", — высказался Володин.