Кремль: для новой самоизоляции нет оснований

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением касательно возможного введения нового "режима самоизоляции". Песков рассказал, что пока оснований для такой меры нет, и обсуждения по этому вопросу не ведутся.

По словам политика, в регионах страны успешно и заблаговременно предприняли все меры для мобилизации "сил здравоохранения". Работа по подготовке велась под руководством и контролем штаба Правительства — и проведена была успешно.

"Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет", — подчеркнул Песков.

Напомним: в течение суток в РФ выявлены 5762 случая заражения коронавирусом, также в ряде регионов на вынужденную "удалёнку" переходят школы. Однако власти реагировать не спешат, например, мэр Москвы сообщил о том, что никаких планов ограничивать перемещение по столице нет.