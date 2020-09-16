Кононенко: Навальный и Яшин довели Тесака до самоубийства

Журналист и бывший соведущий телепрограммы "Реальная политика" (канал "НТВ") Максим Кононенко высказался по поводу самоубийства известного националиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак".

По мнению Кононенко, к смерти Тесака причастны Навальный и Яшин, которые "сломали ему жизнь".

"И надо, конечно, упомянуть тут тех, кто сломал Тесаку жизнь и довел его до этого самоубийства. Это Алексей Навальный, Илья Яшин и Маша Гайдар", — сообщил Кононенко.

По данным журналиста, именно указанные им люди причастны к тому, что Марцинкевичу дали его первый срок. Кононенко подчеркнул: Марцинкевич "сидел ни за что".

Напомним: Алексей Навальный действительно обвинил Максима Марцинкевича в том, что тот ворвался на одни из дебатов политика и начал выкрикивать нацистские приветствия. Позднее данные по Марцинкевичу пришли из челябинского СИЗО-3: националист был найден мертвым. Предварительная версия следователей — самоубийство.