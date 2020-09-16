Представители России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Представители России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, сирийский вопрос. Переговоры проводили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Напомним, что и Тегеран, и Москва сейчас очень близки во взглядах на проблемы региона. Так, стороны совместно выступили против вмешательства иностранных сил во внутренние процессы Сирии, а также подтвердили, что продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Богданов и Джалали обсудили и важнейший вопрос ядерной сделки-2015, которая известна как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). СВПД регулирует работу Ирана по ядерному оружию, в частности, изначально подразумевая следующие шаги: