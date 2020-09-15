Жаловаться на чиновников станет сложнее

В Правительстве России задумали новую реформу: "под перекройку" попадет система взаимодействия россиян с чиновниками. Основной вопрос, который планируют решить — обработка жалоб населения.

Специалисты Минкомсвязи уже предложили проект поправок, в рамках которого на портале госуслуг появится "единое окно" для жалоб. В нем гражданин сможет выбрать ситуацию из рубрикатора, и в случае, если вопрос задается часто, отвечать ему будет искусственный интеллект, пользующийся "базой знаний".

По мнению специалистов Минкомсвязи, нововведение позволит гораздо оперативнее и качественнее обрабатывать заявки граждан.

"Изменения обеспечат новое качество работы по рассмотрению обращений граждан за счет использования современных цифровых технологий" — сообщается в пояснительной записке ведомства.

Однако эксперты обеспокоены: может возникнуть ситуация, в которой "искусственный интеллект будет решать, следует ли реализовать права граждан или нет". Также в рамках "модернизации" изменят и более привычные способы коммуникации: