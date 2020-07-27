Портал "Госуслуги" будет обновлен до новой версии, которая позволит ему обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки. Обновление произойдет до конца текущего года.

Об этом сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Идет активная работа по созданию новой версии портала "Госуслуги". Поставлена задача увеличить его производительность до 100 млн запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Мы рассчитываем, что уже в этом году, в основном, под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает", — пояснил чиновник.