Песков подвёл итоги встречи Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков подвёл итоги встречи лидеров России и Белоруссии в Сочи, прошедшей 14 сентября.

По словам пресс-секретаря Путина, диалог продолжался более четырёх часов в формате "один на один". Однако перед этим стороны обменивались делегациями, так что разговор строился вокруг итогов совместной работы стран.

Основной темой стал торгово-экономический потенциал России и Белоруссии — из-за проблем товарооборот упал на 21%. Песков уточнил, что по этому вопросу президенты договорились создать специальную комиссию, которая будет работать по линии ключевых ведомств и предприятий. Также Путин и Лукашенко дадут поручения напрямую главам министерств.

Также для Белоруссии всё готово по программе участия в тестах российской вакцины от коронавируса. По словам Пескова, Путин уже дал поручение готовить первые партии вакцин к отправке.

Касательно обещанного кредита для Белоруссии: Путин сообщил, что готов предоставить около 1,5 млрд долларов, но с учётом того, что часть средств пойдет на рефинансирование текущих долгов. Российский лидер подчеркнул, что наша страна оказывала поддержку Белоруссии ранее и будет оказывать её и впредь.