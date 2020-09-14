Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт: переход на растительную диету поможет остановить потепление
Ефремов окончательно отказался от услуг Пашаева
Жириновский предрёк России "белорусский сценарий"
Эксперт: снижение возраста получения прав приведёт к росту аварийности
В военном флоте появился женский экипаж
Новая экспертиза анализов Навального подтвердила отравление "Новичком"
"Зенит" продолжает переговоры с ЦСКА по трансферу Влашича
Музыка Моцарта помогает справиться с эпилепсией — учёные
Тихановская публично обратилась к Путину

Ёсихидэ Суга: диалог по Курилам продолжится

Ёсихидэ Суга, ставший председателем правящей партии Японии, сообщил о своей позиции касательно Курильских островов. По данным политика, диалог с Россией о северных территориях (так в Японии называют четыре спорных острова) будет продолжен.

Ёсихидэ Суга: диалог по Курилам продолжится

"Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры, для того чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов", — подчеркнул Суга.

Москва и Токио пытаются решить вопрос с островами со времён СССР: спор тянется с послевоенных лет (примерно с 1956 года). Токио ссылается на документ 1855 года "Трактат о торговле и границах", позиция России — острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и Россия как "государство-продолжатель" имеет на них право.

Синдзо Абэ, вынужденный уйти в отставку по состоянию здоровья, надеется, что преемник продолжит активную работу над вопросом.

"Я ухожу, не закончив эти дела, что разрывает моё сердце. Мы обещали решить эти вопросы не только на уровне правительства, но и со стороны партий, поэтому я рассчитываю на активную работу по этим направлениям от нового кабмина", — поделился своей позицией Абэ.

Последние материалы
Месси выругался в адрес футболиста "Химнастика"
Памфилова прокомментировала прошедшие выборы
Сильвио Берлускони выписали из больницы
Эксперт: переход на растительную диету поможет остановить потепление
Ефремов окончательно отказался от услуг Пашаева
Жириновский предрёк России "белорусский сценарий"
Тихановская - Путину: белорусский народ отказал Лукашенко в доверии
Эксперт: снижение возраста получения прав приведёт к росту аварийности
Дмитрию Медведеву - 55: поздравляют Володин и Матвиенко
В военном флоте появился женский экипаж
Популярное
Новости Белоруссии
Белорусское МВД перебросило часть войск на защиту чиновников в Минске

МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.

Белорусское МВД перебросило часть войск на защиту чиновников в Минске
Мария Арбатова жёстко высказалась в адрес Розы Сябитовой
Российский шоу-бизнес
Мария Арбатова жёстко высказалась в адрес Розы Сябитовой
Российский шоу-бизнес
Любовница, с которой Тарзан изменил жене, забеременела от стриптизёра
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин признал себя виновным в ситуации с Ефремовым
Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер Любовь Степушова Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу Любовь Степушова
Комментарии
Самолёт Лукашенко приземлился в Сочи
Актёр с судимостью дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Военный эксперт Коротченко: в Польше формируют правительство Белоруссии
Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
В Минске раздались предупредительные выстрелы
Столица жирует, а регионы пустеют
Дмитрий Вяткин: "Россия развивает, а Запад разрушает другие страны"
Русичи нанимали викингов за валюту
Русичи нанимали викингов за валюту
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Охлобыстин признал себя виновным в ситуации с Ефремовым
Любовница, с которой Тарзан изменил жене, забеременела от стриптизёра
Русичи нанимали викингов за валюту
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Около 150 тысяч человек вышли на улицы Минска
Дмитрий Песков: Навальный не влияет на выборы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников