Ёсихидэ Суга, ставший председателем правящей партии Японии, сообщил о своей позиции касательно Курильских островов. По данным политика, диалог с Россией о северных территориях (так в Японии называют четыре спорных острова) будет продолжен.
"Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры, для того чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов", — подчеркнул Суга.
Москва и Токио пытаются решить вопрос с островами со времён СССР: спор тянется с послевоенных лет (примерно с 1956 года). Токио ссылается на документ 1855 года "Трактат о торговле и границах", позиция России — острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и Россия как "государство-продолжатель" имеет на них право.
Синдзо Абэ, вынужденный уйти в отставку по состоянию здоровья, надеется, что преемник продолжит активную работу над вопросом.
"Я ухожу, не закончив эти дела, что разрывает моё сердце. Мы обещали решить эти вопросы не только на уровне правительства, но и со стороны партий, поэтому я рассчитываю на активную работу по этим направлениям от нового кабмина", — поделился своей позицией Абэ.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.