Ёсихидэ Суга: диалог по Курилам продолжится

Ёсихидэ Суга, ставший председателем правящей партии Японии, сообщил о своей позиции касательно Курильских островов. По данным политика, диалог с Россией о северных территориях (так в Японии называют четыре спорных острова) будет продолжен.

"Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры, для того чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов", — подчеркнул Суга.

Москва и Токио пытаются решить вопрос с островами со времён СССР: спор тянется с послевоенных лет (примерно с 1956 года). Токио ссылается на документ 1855 года "Трактат о торговле и границах", позиция России — острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и Россия как "государство-продолжатель" имеет на них право.

Синдзо Абэ, вынужденный уйти в отставку по состоянию здоровья, надеется, что преемник продолжит активную работу над вопросом.