Памфилова прокомментировала прошедшие выборы

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что прошедшие выборы для членов комиссий были весьма непростыми.

"Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии", — заявила Памфилова в ходе брифинга в ЦИК.

В течение трёх дней представители различных фракций боролись за голоса избирателей в 83 субъектах. В этом году избирательная кампания снова стала объектом критики депутатов партий, оказавшихся "в меньшинстве": так, Владимир Жириновский предрёк России "белорусский сценарий" и остался недоволен итогами выборов.

При этом население кандидатов своим энтузиазмом тоже не порадовало. Лучший результат по явке на выборы в парламент региона показала Белгородская область — 53,46%.