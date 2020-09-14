Жириновский: идём к белорусскому сценарию

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу результатов прошедших в России выборов. Политик в своем Telegram критически отнёсся к итогам голосования и предрек России "белорусский сценарий".

Жириновский подчеркнул, что примеры уже есть: например, протесты в Хабаровске. Однако власти ничего не делают, чтобы избежать разрастания подобных сценариев на другие российские регионы.

"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию. Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!" — критикует Жириновский.

Из-за того, что уже 20 лет на выборах побеждает "партия власти", а результаты ее оппонентов становятся все более скромными, люди устают от политической безысходности, что как раз и чревато "белорусским сценарием".

Для ЛДПР гонка за голосами избирателей закончилась скромной победой: в Смоленской области удержался у руля Алексей Островский, набравший 56,6%.