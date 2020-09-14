Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Вячеслав Лысаков высказал мнение по большому пакету поправок в ПДД, который сейчас готовится специалистами Минтранса и ГИБДД.
Среди нововведений — обновлённые правила тонировки, увеличение зоны действия знака "Стоянка запрещена" и внесение водителей сегвеев и электросамокатов в ПДД.
"Нельзя вносить такое количество правок сразу. Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время. У нас и так организация дорожного движения построена так, что голову сломаешь", — выступил с критикой поправок Лысаков.
По его словам, настолько большое количество новшеств запомнить сразу невозможно, это только повысит опасность дорожного движения и увеличит риск неумышленных нарушений.
Одной из ключевых проблем Лысаков назвал "потолок" по скорости для так называемых "СИМ" (средств индивидуальной мобильности — самокатов, скейтбордов и прочих) в 20 км/ч.
"Как будут прописывать санкции за нарушение? Кто это будет контролировать? Чем будут измерять скорость? Сотрудник ГАИ это должен делать? А как догонять нарушителя: расталкивать людей на тротуаре или на самокате догонять?" — прокомментировал депутат.
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