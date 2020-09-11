Памфилова о Навальном: дай Бог ему здоровья

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что желает оппозиционному политику и блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления. Об этом она рассказала 11 сентября на одном из собраний в информационном центре ЦИК.

Памфилова также поделилась данными о ходе текущих выборов: следить за ними, по ее словам, могут даже "самые радикальные оппозиционеры", в число которых она включила и Валерия Рашкина (представитель КПРФ, "дружащий со штабом Навального").

"Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления", — высказала мнение по Навальному Памфилова.

Напомним: 20 августа Навальный в ходе авиаперелета потерял сознание, и в тяжелом состоянии его доставили в одну из немецких клиник. По предварительным данным немецких врачей, блогера отравили неизвестным веществом, однако официальная Москва категорически опровергает этот факт.

Российские специалисты уже предложили немецким коллегам всю необходимую помощь в расследовании индидента.