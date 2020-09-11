Полиция России предложила немецким коллегам помощь

Представители Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу готовы помочь своим немецким коллегам в расследовании ситуации вокруг Навального. В соответствующие ведомства ФРГ уже послан официальный запрос.

"Следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", — уточняют силовики.

В запросе отмечается, что российские полицейские хотели бы присутствовать в ходе всех следственных мероприятий, которые связаны с Навальным. По уточнённым данным, работа ведётся и в РФ: уже опрошены 5 человек, которые общались с Навальным незадолго до инцидента.

Напомним, что немецкие медики после исследования сделали вывод: политика отравили неустановленным пока веществом, предположительно — из группы "Новичок". Состояние Навального ухудшалось столь стремительно, что для лечения его пришлось перевезти в Германию, где он и остается по настоящее время. Навального удалось спасти, он проходит курс лечения.